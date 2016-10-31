把握好宏观调控“虚实辩证法” 注意力盯易爆风险点--人民日报

路透北京10月28日 - 人民日报周一刊登评论文章称，让干实业的不输给炒房子的，关键就要让“实”与“虚”的结构再调整、再平衡，把这一比例维持在风险红线以内，把握好宏观调控的“虚实辩证法”，调控的注意力也要多往短板上看，往易爆的风险点上盯。

文章称，针对部分“脱实向虚”的信贷资金，宏观调控的政策选择与执行便不能单纯盯着供需平衡，还要注重实体经济与虚拟经济的比例结构，细分资金的投向，激活沉淀的资产，确保货币供应量的增速与各类企业的动能相匹配。

“世界金融史告诉我们：过度虚拟化的经济注定乱象丛生，轻则酿成市场的异常波动、大起大落，重则掏空老百姓的钱袋子。”文章称。

比如，当前实体企业面临的经营困难，部分信贷资金“脱实向虚”的趋势，以及可能的银行金融机构信贷风险，虽然总体上处于可控区间，但也要做好预警与政策储备，防止发生“多米诺骨牌效应”。

因为市场经济的竞争与逐利机制，极易让资金涌向高回报率的行业、企业，造成人为的高负债、高杠杆，甚至让一些人醉心于“钱生钱”的资本游戏。

近期，局部地区对信贷投放的主动调节，正是为了能更多支持创新创业。接下来还要继续加强资金的投向监管，打击换个马甲的“首付贷”，整治存在乱象的“P2P平台”。

文章指出，“三去一降一补”，五大措施是一个辩证统一体。目前需要注意的是“去杠杆”与“去库存”、“去产能”的关系。一定意义上说，去杠杆是对实体经济的去泡沫化、去空心化，通过理性的疏导令信贷资金“离虚返实”，才能让实体企业“吃得饱”，让劳动者的工资收入“跟得上”，让人们的奋斗收获到应有的经济价值、社会价值，从而实现国民经济良性的循环与升级。（完）