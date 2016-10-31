把握好宏观调控“虚实辩证法” 注意力盯易爆风险点--人民日报

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 人民日报周一刊登评论文章称，让干实业的不输给炒房子的，关键就要让“实”与“虚”的结构再调整、再平衡，把这一比例维持在风险红线以内，把握好宏观调控的“虚实辩证法”，调控的注意力也要多往短板上看，往易爆的风险点上盯。
文章称，针对部分“脱实向虚”的信贷资金，宏观调控的政策选择与执行便不能单纯盯着供需平衡，还要注重实体经济与虚拟经济的比例结构，细分资金的投向，激活沉淀的资产，确保货币供应量的增速与各类企业的动能相匹配。
“世界金融史告诉我们：过度虚拟化的经济注定乱象丛生，轻则酿成市场的异常波动、大起大落，重则掏空老百姓的钱袋子。”文章称。
比如，当前实体企业面临的经营困难，部分信贷资金“脱实向虚”的趋势，以及可能的银行金融机构信贷风险，虽然总体上处于可控区间，但也要做好预警与政策储备，防止发生“多米诺骨牌效应”。
因为市场经济的竞争与逐利机制，极易让资金涌向高回报率的行业、企业，造成人为的高负债、高杠杆，甚至让一些人醉心于“钱生钱”的资本游戏。
近期，局部地区对信贷投放的主动调节，正是为了能更多支持创新创业。接下来还要继续加强资金的投向监管，打击换个马甲的“首付贷”，整治存在乱象的“P2P平台”。
文章指出，“三去一降一补”，五大措施是一个辩证统一体。目前需要注意的是“去杠杆”与“去库存”、“去产能”的关系。一定意义上说，去杠杆是对实体经济的去泡沫化、去空心化，通过理性的疏导令信贷资金“离虚返实”，才能让实体企业“吃得饱”，让劳动者的工资收入“跟得上”，让人们的奋斗收获到应有的经济价值、社会价值，从而实现国民经济良性的循环与升级。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。