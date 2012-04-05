人民网启动IPO程序 18日网上申购

路透上海4月5日电---众所关注的中国人民网股份有限公司A股首次公开发行(IPO)有了新进展.公司周四刊登公告称,正式启动A股IPO程序,4月18日为网上申购日.

人民网拟发行不超过6,910.57万股A股,其中网下发行量不超过1,380.07万股,约占发行总量的19.97%.公司计划募集资金5.27亿元人民币,用於移动互联网增值业务等项目.

公告显示,下周二(10日)起,公司将在上海、深圳和北京三个城市分别进行机构路演.4月17日将对外公布发行价格区间,23日所有申购资金解冻.

人民网拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券(6030.HK)(600030.SS).

中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)

--发稿 林琦;审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。