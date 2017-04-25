贸易保护主义是“增长之敌” 开放才是“增长之机”--人民日报

路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。

文章称，选择开放，才能拥有当今时代的发展机遇。认清事实、顺应大势，充分发扬同舟共济、合作共赢的伙伴精神，当是共同的理性，共同的追求。

一段时间以来，不断有西方国家政治人物利用民众对现实困难的不满，妖魔化经济全球化和自由贸易，甚至提出要以“机智的保护主义”锁定本国经济荣耀。反全球化思潮引发的争论，反映了国际社会存在的困惑--自由贸易和贸易保护，到底谁是世界经济增长的敌人？

文章称，分析这些困惑，不难发现那些实实在在研究经济规律本身的人更加支持自由贸易。经济学家普遍认为，限制自由贸易最终只会给经济体带来净损失。搞保护主义会抬高国内消费成本，减少国内企业长期竞争力，而且容易引发国际争端，进而有损国际体系稳定。

开放，还是封闭，这是决定今年世界经济走向的一个关键点。“让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的。”中国国家主席习近平主席今年初在瑞士达沃斯就世界经济怎么看、怎么办、怎么干所给出的中国答案，具有重要现实意义。“世界经济发展的历史证明，开放带来进步，封闭导致落后。”

文章指出，全球经济治理平台所凝聚的重要共识、指明的正确方向，需要人们以勇气和行动去遵循。值得欣慰的是，德国宣布的G20汉堡峰会的三个关键--稳定、未来、责任，同杭州峰会精神与成果一脉相承。正如德国总理默克尔所说，杭州峰会的主题和成果契合德国主办汉堡峰会的设想，德国将致力于落实相关行动计划。（完）