贝克汉姆10月将出职业生涯写真集

路透伦敦7月30日 - 英国球星贝克汉姆料于10月31日推出足球职业生涯写真集，该书由法国传媒企业Lagardere(LAGA.PA)的英国分支机构Headline Publishing Group合作。

Headline纪实出版总监Jonathan Taylor从贝克汉姆的经纪公司XIX Entertainment购买了一本书的全球版权。Taylor表示，该写真集将是贝克汉姆对其足球职业生涯的私人庆祝。

“毫无疑问，贝克汉姆是世界上知名度最高、最受欢迎的体育明星，这本写真集将成为他的数百万全球粉丝庆祝他在足球领域所取得成就的极佳方式。”Taylor在声明中称。

贝克汉姆现年38岁，曾效力于曼联、皇马和巴黎圣日耳曼等球队。他代表英格兰国家队出场115次，是有史以来代表英格兰参赛次数最多的门将以外位置的球员。

他曾随曼联赢得过欧洲冠军联赛冠军，六次获得英超联赛冠军，两次获得英格兰足总杯冠军。他在皇马、洛杉矶银河和巴黎圣日耳曼效力期间，也都获得过联赛冠军。

贝克汉姆的新书只是他退役计划的一部分，他的个人魅力和好男人形象应该能保持贝克汉姆品牌继续闪耀。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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