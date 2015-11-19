贝克汉姆当选《人物》评出的“在世最性感男人”

路透洛杉矶11月17日 - 已退役的英国足球明星大卫·贝克汉姆周二被《人物》杂志评为“在世最性感男人”。

“这是一项巨大的荣誉。”40岁的贝克汉姆对《人物》杂志称。“我很高兴获得（这项殊荣）。”今年正值该项评选30周年。

贝克汉姆称，他从不觉得自己是“一个有魅力、性感的人”。

“我的意思是我喜欢穿好看的衣服，让自己看起来和感觉起来都不错，但我从不觉得自己是（有魅力的、性感的）。”他说道。

贝克汉姆称，他的妻子、41岁的维多利亚对他的新头衔表示支持。

“我希望她一直对我是这种感觉。”他对该杂志说。（完）