贝克汉姆当选《人物》评出的“在世最性感男人”

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶11月17日 - 已退役的英国足球明星大卫·贝克汉姆周二被《人物》杂志评为“在世最性感男人”。
“这是一项巨大的荣誉。”40岁的贝克汉姆对《人物》杂志称。“我很高兴获得（这项殊荣）。”今年正值该项评选30周年。
贝克汉姆称，他从不觉得自己是“一个有魅力、性感的人”。
“我的意思是我喜欢穿好看的衣服，让自己看起来和感觉起来都不错，但我从不觉得自己是（有魅力的、性感的）。”他说道。
贝克汉姆称，他的妻子、41岁的维多利亚对他的新头衔表示支持。
“我希望她一直对我是这种感觉。”他对该杂志说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。