贝克汉姆当选《人物》评出的“在世最性感男人”

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶11月19日 - 已退役的英国足球明星大卫·贝克汉姆周二被《人物》杂志评为“在世最性感男人”。
“这是一项巨大的荣誉。”40岁的贝克汉姆对《人物》杂志称。“我很高兴获得（这项殊荣）。”今年正值该项评选30周年。
贝克汉姆称，他从不觉得自己是“一个有魅力、性感的人”。
“我的意思是我喜欢穿好看的衣服，让自己看起来和感觉起来都不错，但我从不觉得自己是（有魅力的、性感的）。”他说道。
贝克汉姆称，他的妻子、41岁的维多利亚对他的新头衔表示支持。
“我希望她一直对我是这种感觉。”他对该杂志说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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