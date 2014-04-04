德普证实与艾梅柏·希尔德订婚

2011年11月8日资料图片，美国影星约翰尼·德普和艾梅柏·希尔德在巴黎宣传影片《朗姆酒日记》时合影。 REUTERS/Gonzalo Fuentes

路透洛杉矶4月3日 - 美国影星约翰尼·德普在接受NBC《今日秀》节目采访时证实与女演员艾梅柏·希尔德(Amber Heard)订婚。德普称希尔德为“南方甜心美人”，“很适合我”。这期《今日秀》将在周五播出。

德普今年50岁，前些时候被发现左手食指戴着一枚女性订婚戒指，这引发猜测他将迎娶希尔德。现在他自己证实了此事。

希尔德来自德州，今年27岁，2011年与德普合拍了《朗姆酒日记》。2012年德普与当时的女友凡妮莎·帕拉迪丝(Vanessa Paradis）分手，二人育有两个孩子。

德普目前正在宣传新片《超验骇客》(Transcendence)。根据《今日秀》节目周四发布的采访原文，德普形容希尔德“是一个很棒的女孩儿，她很聪明。”

德普的发言人未对置评请求做出回应。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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