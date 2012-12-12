詹妮弗·劳伦斯获封“最具魅力女性”

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
路透洛杉矶12月11日 - 美国男性门户网站AskMen周二揭晓其年度“最具魅力女性”排名，美国影星詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）获封“最具魅力女性”。
AskMen主编James Bassil称，随着电影《饥饿游戏》大卖，女主角劳伦斯从去年的第47位跃升至首位，而她在独立影片《乌云背后的幸福线》中亦成功塑造了一位古怪的年轻寡妇形象。
“总的来说，劳伦斯和其他演员比起来有一种更真实的感觉，”Bassil表示。他并称公众对这位22岁女星的了解尚少，还不足以给人带来负面形象。“她给人很新鲜的感觉，因为过去三四年我们并未看到她处于舆论的风口浪尖中。”
美剧《摩登家庭》女主角索菲娅·维加拉（Sofia Vergara）由去年第一位降至第12位，名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）则降至第98位。
这一排名结果来源于AskMen网站进行的全球在线调查，受访者需在名人中选出“理想伴侣”，共240万读者参与了投票。AskMen为新闻集团（News Corp.）旗下网站。
进入前五名的另外四名女星分别为演员米拉·库妮丝（Mila Kunis）、超模凯特·阿普顿（Kate Upton）、蕾哈娜以及在《疯狂愚蠢的爱》（Crazy, Stupid, Love）饰演女主角的艾玛·斯通（Emma Stone）。（完）
编译：辛毅 发稿：程芳
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12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透