詹妮弗·劳伦斯获封“最具魅力女性”

2012年11月19日，美国影星詹妮弗·劳伦斯在加州出席电影《乌云背后的幸福线》的特别加映。 REUTERS/Gus Ruelas

路透洛杉矶12月11日 - 美国男性门户网站AskMen周二揭晓其年度“最具魅力女性”排名，美国影星詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）获封“最具魅力女性”。

AskMen主编James Bassil称，随着电影《饥饿游戏》大卖，女主角劳伦斯从去年的第47位跃升至首位，而她在独立影片《乌云背后的幸福线》中亦成功塑造了一位古怪的年轻寡妇形象。

“总的来说，劳伦斯和其他演员比起来有一种更真实的感觉，”Bassil表示。他并称公众对这位22岁女星的了解尚少，还不足以给人带来负面形象。“她给人很新鲜的感觉，因为过去三四年我们并未看到她处于舆论的风口浪尖中。”

美剧《摩登家庭》女主角索菲娅·维加拉（Sofia Vergara）由去年第一位降至第12位，名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）则降至第98位。

这一排名结果来源于AskMen网站进行的全球在线调查，受访者需在名人中选出“理想伴侣”，共240万读者参与了投票。AskMen为新闻集团（News Corp.）旗下网站。

进入前五名的另外四名女星分别为演员米拉·库妮丝（Mila Kunis）、超模凯特·阿普顿（Kate Upton）、蕾哈娜以及在《疯狂愚蠢的爱》（Crazy, Stupid, Love）饰演女主角的艾玛·斯通（Emma Stone）。（完）

编译：辛毅 发稿：程芳

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