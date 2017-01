“老鹰乐队”吉他手兼创始人格列·弗雷去世 享年67岁

路透洛杉矶1月18日 (记者 Alex Dobuzinskis) - 美国摇滚乐队“老鹰乐队”在其网站宣布,乐队吉他手、主唱、歌曲作者兼创始人格列·弗雷(Glenn Frey)周一去世,享年67岁。多产的老鹰乐队拥有众多知名作品,包括《加州旅馆》(Hotel California)等多首金曲。

老鹰乐队称,弗雷因类风湿性关节炎、急性溃疡性结肠炎和肺炎引起的并发症在纽约去世。

老鹰乐队引领创立了70年代美国轻松恣意的唱片风格,其作品在近半世纪后仍广受摇滚电台喜爱,其专辑“Their Greatest Hits 1971-1975”创下美国史上第二畅销纪录。

老鹰乐队将摇滚与乡村音乐融合,获得了巨大成功,个中广为人知的代表歌曲有“Desperado”、“Already Gone”和“Take It to the Limit”等。

弗雷与鼓手唐·亨利(Don Henley)一起创作并演绎了乐队一些最知名的歌曲。很多时候亨利担纲乐队主唱,弗雷负责吉他和钢琴,但弗雷作为和声歌手是乐队和声的关键,有时候也负责主唱。

1972年老鹰乐队推出首张专辑,弗雷在歌曲“Take It Easy”和“Peaceful Easy Feeling”中的演绎帮助乐队一举成名,之后他在“Lyin' Eyes”、“Already Gone”和“Take It Easy”等歌曲中担任主唱。

弗雷和亨利1971年在洛杉矶共同创立了老鹰乐队,此前他们为摇滚歌手琳达·隆斯塔特(Linda Ronstadt)担任伴奏。

亨利在哀悼声明中称赞弗雷“开启了乐队的一切”。

“他是领头人,他是计划的提出者,”亨利说道。“他对流行音乐具备百科全书般的知识,他有着不言退的工作精神。他风趣固执,活泼慷慨。他才华横溢,富于进取。”(完)