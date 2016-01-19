“老鹰乐队”吉他手兼创始人格列·弗雷去世 享年67岁

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶1月18日 （记者 Alex Dobuzinskis） - 美国摇滚乐队“老鹰乐队”在其网站宣布，乐队吉他手、主唱、歌曲作者兼创始人格列·弗雷（Glenn Frey）周一去世，享年67岁。多产的老鹰乐队拥有众多知名作品，包括《加州旅馆》（Hotel California）等多首金曲。
老鹰乐队称，弗雷因类风湿性关节炎、急性溃疡性结肠炎和肺炎引起的并发症在纽约去世。
老鹰乐队引领创立了70年代美国轻松恣意的唱片风格，其作品在近半世纪后仍广受摇滚电台喜爱，其专辑“Their Greatest Hits 1971-1975”创下美国史上第二畅销纪录。
老鹰乐队将摇滚与乡村音乐融合，获得了巨大成功，个中广为人知的代表歌曲有“Desperado”、“Already Gone”和“Take It to the Limit”等。
弗雷与鼓手唐·亨利（Don Henley）一起创作并演绎了乐队一些最知名的歌曲。很多时候亨利担纲乐队主唱，弗雷负责吉他和钢琴，但弗雷作为和声歌手是乐队和声的关键，有时候也负责主唱。
1972年老鹰乐队推出首张专辑，弗雷在歌曲“Take It Easy”和“Peaceful Easy Feeling”中的演绎帮助乐队一举成名，之后他在“Lyin' Eyes”、“Already Gone”和“Take It Easy”等歌曲中担任主唱。
弗雷和亨利1971年在洛杉矶共同创立了老鹰乐队，此前他们为摇滚歌手琳达·隆斯塔特（Linda Ronstadt）担任伴奏。
亨利在哀悼声明中称赞弗雷“开启了乐队的一切”。
“他是领头人，他是计划的提出者，”亨利说道。“他对流行音乐具备百科全书般的知识，他有着不言退的工作精神。他风趣固执，活泼慷慨。他才华横溢，富于进取。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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