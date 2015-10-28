奥斯卡影后哈利·贝瑞与法国丈夫离婚 结束第三次婚姻

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透10月27日 - 奥斯卡影后哈莉·贝瑞（Halle Berry）与丈夫法国男星奥利维耶·马丁内兹（Olivier Martinez）周二宣布，他们将结束为期两年的婚姻。
这是49岁的贝瑞第三次离婚，她与马丁内兹育有一个2岁的儿子。据名人网站TMZ.com，双方称离婚是因不可调和的分歧。
“离婚对我们来说是一个沉重的决定。带着对彼此的爱和尊重，以及希望对儿子最好的共同期待，我们决定向前看。祝福彼此，”双方在联合声明中表示。
凭借在《死囚之舞》（Monster's Ball）中的表演，2002年贝瑞成为首位折获奥斯卡最佳女主角桂冠的黑人女星。
贝瑞与模特加伯利尔·奥布瑞（Gabriel Aubry）结束五年的浪漫旅程后，遇到了奥利维耶，两人在2013年结婚。奥利维耶因2010年的电影《不忠》（Unfaithful）而最为外界知名。
贝瑞曾与棒球运动员大卫·贾斯蒂斯（David Justice）以及歌手及词曲作家埃里克·贝尼特（Eric Benet）有过短暂婚姻。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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