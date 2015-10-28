奥斯卡影后哈利·贝瑞与法国丈夫离婚 结束第三次婚姻

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月27日 - 奥斯卡影后哈莉・贝瑞（Halle Berry）与丈夫法国男星奥利维耶·马丁内兹（Olivier Martinez）周二宣布，他们将结束为期两年的婚姻。
这是49岁的贝瑞第三次离婚，她与马丁内兹育有一个2岁的儿子。据名人网站TMZ.com，双方称离婚是因不可调和的分歧。
“离婚对我们来说是一个沉重的决定。带着对彼此的爱和尊重，以及希望对儿子最好的期待，我们决定向前看。祝福彼此，”双方在联合声明中表示。
凭借在《死囚之舞》（Monster's Ball）中的表演，2002年贝瑞成为首位折获奥斯卡最佳女主角桂冠的黑人女星。
贝瑞与模特加伯利尔·奥布瑞（Gabriel Aubry）结束五年的浪漫旅程后，遇到了奥利维耶，两人在2013年结婚。奥利维耶因2010年的电影《不忠》（Unfaithful）而最为外界知名。贝瑞曾与棒球运动员大卫·贾斯蒂斯（David Justice）以及歌手及词曲作家埃里克·贝尼特（Eric Benet）有过短暂婚姻。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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