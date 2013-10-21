成龙：是否息影身体说了算

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透加州贝弗利山10月18日（记者 Eric Kelsey） - 成龙还没兴致宣布退休，他表示是否息影将由身体决定。
成龙是香港功夫片明星，他去年在法国戛纳电影节宣布不再拍动作片。
成龙为宣传《十二生肖》接受采访时说：“媒体在我40几岁时问我，我说再过五年，之后又是两个五年，直到现在。”《十二生肖》周五（18日）在美国影院上映。
“再过六个月，我就60岁了，”成立说。“我将看我还能走多远，直到身体告诉我‘停’。”
成龙以功夫片闻名，演过100多部影片，目前在亚洲自编自导自演电影。
“我受伤了，”拍了50年功夫片的成龙说。“真的很累，跟以前不一样的（累）。”
眼角的一些鱼尾纹是唯一显示成龙已上年纪的信号，但他的身体状况明显还很不错。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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