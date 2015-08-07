悄悄地别出声！秘密婚礼成好莱坞明星新风尚

詹妮弗·安妮斯顿和贾斯汀·塞洛克斯2015年2月22日出席派对的资料图片。 REUTERS/Danny Moloshok

路透纽约8月6日 （记者 Jill Serjeant） - 阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）再婚时选了一个名为“秘密花园”（The Secret Garden）的地方，布拉德·皮特（Brad Pitt）和安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）成功将新婚消息对外隐瞒了五天之久，而最近詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）则在自家后园里当了新娘。

本周安妮斯顿和贾斯汀·塞洛克斯（Justin Theroux）秘密完婚，是近期成功在大婚时躲开媒体追逐的第三对好莱坞大腕夫妇。

这种极为隐秘的做派与过去奢华高调的名人婚礼构成鲜明对比。

“明星和所有人一样，都生活在现代媒体世界。他们要保持隐私极其困难，”名人杂志《人物》副主编JD Heyman说道。

Heyman表示，他对安妮斯顿选择低调完婚并不惊奇。作为从《老友记》（Friends）出来的明星，安妮斯顿的爱情生活一直是媒体关注的焦点，她本人没有Twitter、Facebook或者Instagram账号。

据报导称，安妮斯顿周三对70位来宾称他们将要参加的是为塞洛克斯举办的庆生会。

这与安妮斯顿2000年8月和皮特的婚礼相比风格迥异。当年他俩的婚礼在马里布悬崖顶端举行，请了四支乐队，一支福音合唱团，还有漫天焰火，婚礼号称花费了100万美元。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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