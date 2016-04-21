詹妮弗·安妮斯顿当选《人物》杂志2016年度最美女性

路透纽约4月20日 - 詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）周三被《人物》杂志评为“2016年度最美女性”，这是她时隔12年后再次获此殊荣。

现年47岁的安妮斯顿对该杂志称，她对再次获此殊荣感到“非常、非常的荣幸”，当听到这个消息时，她“非常激动、有瞬间回到十几岁的感觉”。

《人物》杂志曾在2004年将出演美国情景喜剧《老友记》的安妮斯顿评为“最美女性”。《老友记》在2004年播出了最后一季。

近年来获此殊荣的有桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）、珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）和露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o）。（完）