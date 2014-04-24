朱迪·福斯特与女友结婚

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶4月23日 - 奥斯卡奖得主朱迪·福斯特（Jodie Foster）的代理人周三称，福斯特已经与摄影师女友亚历山德拉·哈迪森（Alexandra Hedison）结婚。
《E! News》最早报道了此事，称两人是在上周末结的婚。
现年51岁的福斯特对私生活一向保护有加，直到在2013年金球奖颁奖礼上发表获奖感言时才宣布出柜。
她当时还开玩笑地说：“我其实早在千年前的石器时代就出柜了。”
现年44岁的哈迪森也是演员，出演过Showtime的电视剧《拉字至上》（The L Word）。
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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