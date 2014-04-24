朱迪·福斯特与女友结婚

路透洛杉矶4月23日 - 奥斯卡奖得主朱迪·福斯特（Jodie Foster）的代理人周三称，福斯特已经与摄影师女友亚历山德拉·哈迪森（Alexandra Hedison）结婚。

《E! News》最早报道了此事，称两人是在上周末结的婚。

现年51岁的福斯特对私生活一向保护有加，直到在2013年金球奖颁奖礼上发表获奖感言时才宣布出柜。

她当时还开玩笑地说：“我其实早在千年前的石器时代就出柜了。”

现年44岁的哈迪森也是演员，出演过Showtime的电视剧《拉字至上》（The L Word）。

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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