“华尔街之王”古弗兰逝世 享年86岁

路透3月9日（记者 Dan Freed） - “华尔街之王”约翰·古弗兰（John Gutfreund）的一位合伙人周三称，约翰·古弗兰逝世，享年86岁。

古弗兰为债券市场传奇人物，是所罗门兄弟（Salomon Brother）的前执行长，1985年被《商业周刊》誉为“华尔街之王”。

1950年代，古弗兰以数据部门实习生身份加入所罗门兄弟，当时周薪45美元。1978年，约翰·古弗兰成为该公司掌门人。

根据迈克尔·刘易斯的书作《说谎者的扑克》(Liar's Poker)，古弗兰带领所罗门兄弟上市，自己赚了4,000万美元。1991年，古弗兰因公债交易丑闻被迫出局。古弗兰1986年时的收入为310万美元，高于当时华尔街其他所有公司CEO的收入。

《华尔街日报》周三早些时候最先报导了古弗兰逝世的消息。（完）