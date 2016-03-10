“华尔街之王”古弗兰逝世 享年86岁

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透3月9日（记者 Dan Freed） - “华尔街之王”约翰·古弗兰（John Gutfreund）的一位合伙人周三称，约翰·古弗兰逝世，享年86岁。
古弗兰为债券市场传奇人物，是所罗门兄弟（Salomon Brother）的前执行长，1985年被《商业周刊》誉为“华尔街之王”。
1950年代，古弗兰以数据部门实习生身份加入所罗门兄弟，当时周薪45美元。1978年，约翰·古弗兰成为该公司掌门人。
根据迈克尔·刘易斯的书作《说谎者的扑克》(Liar's Poker)，古弗兰带领所罗门兄弟上市，自己赚了4,000万美元。1991年，古弗兰因公债交易丑闻被迫出局。古弗兰1986年时的收入为310万美元，高于当时华尔街其他所有公司CEO的收入。
《华尔街日报》周三早些时候最先报导了古弗兰逝世的消息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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