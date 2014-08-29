布拉德·皮特与安吉丽娜·茱莉上周末悄然完婚

演员布拉特·皮特和安吉丽娜·朱莉2014年5月8日在伦敦出席活动。 REUTERS/Luke MacGregor

路透8月28日（记者Eric Kelsey） - 好莱坞影星安吉丽娜·茱莉与布拉德·皮特上周末在法国悄然结婚。

二人的公关代表Martin Torres周四发表声明中称，50岁的皮特与39岁的茱莉上周六在法国米拉法尔酒庄的一个小教堂内完婚。

皮特与茱莉的婚礼与他们的生活一样：悄然远离好莱坞的聚光灯。

声明称，他们的六个孩子参加了婚礼。声明中称：“婚礼更像一场家庭聚会。”

茱莉的父亲、知名演员乔恩·沃伊特(Jon Voight)告诉美国电视娱乐节目"Inside Edition"，接到女儿婚礼的通知“非常温馨”。父女二人疏远多年，但现已和好。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。