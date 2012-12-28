凯特·温斯莱特“梅开三度” 秘密在纽约完婚

凯特·温丝莱特与Ned RocknRoll 2012年12月9日在香港出席活动的资料图片。 REUTERS/Tyrone Siu/Files

路透伦敦12月27日 - 英国女演员凯特·温丝莱特(Kate Winslet)的发言人周四证实，凯特·温丝莱特再度结婚。这也是温斯莱特的第三次婚姻。

发言人表示，现年37岁的温斯莱特与Ned RocknRoll本月早些时候在纽约秘密举行婚礼，出席婚礼的有温斯莱特的两个孩子以及“少许亲朋好友”。Ned RocknRoll是维珍品牌创始人理查德·布兰德森(Richard Branson)的外甥。

温斯莱特的发言人在声明中称：“两人夏天就已订婚。”

温斯莱特曾六次获奥斯卡提名，并最终凭借电影《朗读者》(The Reader)获封奥斯卡影后。

据《太阳报》的消息，这次婚礼极为隐秘，以致这对新人的父母都毫不知情。

报道称，曾与温斯莱特共同出演影片《泰坦尼克》和《革命之路》的莱昂纳多·迪卡普里奥也到场见证，并在婚礼上牵着温斯莱特的手走过红毯，将她交到新郎手中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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