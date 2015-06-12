英国传奇演员克里斯托弗·李去世 享年93岁

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦6月11日 - 英国传奇演员克里斯托弗·李（Christopher Lee）周日去世，享年93岁。
英国媒体报导称，克里斯托弗·李周日（6月7日）在医院去世，之前他因呼吸问题在医院接受治疗。克里斯托弗·李的经纪人在电邮声明中称，克里斯托弗·李的家人“不想发表评论”。
克里斯托弗·李曾在包括《德古拉伯爵》等多部影片中出演邪恶人物，后来出演过《星球大战》及《魔戒》等票房大片。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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