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娱乐体育 | 2015年 6月 12日 星期五 13:29 BJT

英国传奇演员克里斯托弗·李去世 享年93岁

路透伦敦6月11日 - 英国传奇演员克里斯托弗·李（Christopher Lee）周日去世，享年93岁。

英国媒体报导称，克里斯托弗·李周日（6月7日）在医院去世，之前他因呼吸问题在医院接受治疗。克里斯托弗·李的经纪人在电邮声明中称，克里斯托弗·李的家人“不想发表评论”。

克里斯托弗·李曾在包括《德古拉伯爵》等多部影片中出演邪恶人物，后来出演过《星球大战》及《魔戒》等票房大片。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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