莱温斯基打破沉默首度发言，称对克林顿性丑闻深感后悔

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月6日 - 前美国白宫实习生莫尼卡·莱文斯基(Monica Lewinsky)周二打破多年来的沉默，称她对之前的事感到很后悔。1990年代，莱温斯基与时任美国总统克林顿的桃色绯闻曝光曾让克林顿险些失去总统职位。

现年40岁的莱温斯基在《名利场》(Vanity Fair)杂志撰文称，“围绕我的过去和别人的未来，现在是时候该停止八卦了。我决定为我的故事画上一个不同的收尾。”

她写道，他与克林顿的绯闻是两厢情愿的成年人行为，她所遭受的公众侮辱改变了她的人生方向。

“事情发生之后随之而来的就是‘辱骂’，为了保护他(克林顿)的地位，我成为了替罪羊。”

“我，对自己与克林顿总统之间发生的事深感后悔。让我再说一次：我对发生的事情非常后悔。”

莱温斯基与克林顿的绯闻导致克林顿在1999年遭众议院弹劾。参议院宣布他无罪，克林顿才得以在2001年顺利完成他的第二任期。

莱温斯基在丑闻发生后消失在公众视线之外。她获得伦敦经济学院(LSE)社会心理学硕士学位，曾生活在洛杉矶、纽约和俄勒冈州的波特兰。

莱温斯基说，当时在调查期间和此后的一段时间，她多次试图自杀。

莱温斯基的名字今年2月再次出现在美国政治话题中，当时某篇文章援引前第一夫人、民主党总统候选人希拉里的说法称莱温斯基是个“自恋的疯子”。

克林顿夫妇以及纽约克林顿基金会的发言人未立即对这篇文章作出评论。（完）