露皮塔·尼永奥当选《人物》杂志最美人物

路透纽约4月23日 - 今年是露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o）的丰收年，继赢得奥斯卡最佳女配角奖和收入不菲的广告合约外，周三被《人物》杂志评为“2014年度最美人物”。

尼永奥今年稍早因为在电影《为奴十二载》（12 Years ASlave）中的精湛演绎赢得奥斯卡奖。她称，从未梦想过她的外貌会获推崇并登上《人物》杂志封面。

尼永奥生于墨西哥，在肯尼亚长大。31岁的尼永奥称，她最初认为电视上皮肤白、飘逸直发的形象才是美丽的标准，但她的妈妈一直告诉她她是美丽的。

她说：“最终我信了她的话。”

尼永奥毕业于耶鲁戏剧学院，除出色的表演天赋外，她在红毯上的表现也获得好评，她还成为了巴黎兰蔻化妆品牌的代言人。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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