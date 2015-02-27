露皮塔·尼永奥珍贵奥斯卡礼服被盗

路透加州西好莱坞2月27日 - 洛杉矶警方周四称，露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong）今年亮相奥斯卡典礼所穿、价值15万美元的定制Calvin Klein品牌白色珍珠装饰长裙被盗。

西好莱坞洛杉矶县警局的一名发言人称，缀有6,000颗天然纯白珍珠的这件长裙周三在尼永奥在西好莱坞伦敦酒店的房间中被窃。

“窃贼作案时，尼永奥小姐不在房间，”副警长John Mitchell告诉路透。

这件Calvin Klein长裙由Francisco Costa度身打造，在周日的奥斯卡红毯上大放异彩。尼永奥告诉路透，她受海洋灵感启发，协助设计了这件独一无二的长裙。

现年31岁的尼永奥，因在《为奴十二年》里的出色表演，荣获2014年度奥斯卡最佳女配角，其时尚品味备受关注。尼永奥在今年的奥斯卡颁奖礼上为最佳男配角颁奖。

Calvin Klein代表拒绝置评。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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