窃贼“奉还”尼永奥的奥斯卡礼服

2105年2月22日拍到的尼永奥的奥斯卡礼服。 REUTERS/Lucas Jackson

路透洛杉矶2月27日 - 露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong）两天前被盗的价值15万美元的礼服周五失而复得。窃贼向明星八卦网站TMZ.com透露，礼服上的珍珠是假货。

TMZ称，窃贼周三发现尼永奥的酒店房门半掩，便偷走了这款Calven Klein长裙。这件长裙上镶6,000颗珍珠，是上周日奥斯卡典礼上最受瞩目的礼服之一。

据TMZ称，窃贼和同伙们从长裙上取下两颗珍珠，带去洛杉矶市中心的“女人街”做鉴定，得知珍珠不过是假货。

窃贼随后将长裙带回西好莱坞伦敦酒店，并告诉TMZ说礼服被包好放在一个洗手间的垃圾袋里。

TMZ随后将此消息告知正在调查窃案的洛杉矶县西好莱坞警局。TMZ网站播放了一段模糊的视频，视频中一个身份不明人士打开袋子找出了一件白色礼服。

西好莱坞警局确认周五在伦敦酒店找回了一件白色珍珠礼服，并称之后将公布更多细节。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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