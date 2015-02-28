窃贼“奉还”尼永奥的奥斯卡礼服

露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong）两天前被盗的价值15万美元的礼服周五失而复得。窃贼向明星八卦网站TMZ.com透露，礼服上的珍珠是假货。TMZ称，窃贼周三发现尼永奥的酒店房门半掩，便偷走了这款镶着6,000颗珍珠的Calven Klein长裙。路透