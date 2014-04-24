露皮塔·尼永奥当选《人物》杂志最美人物

投行观点：苹果目标价从154美元上调至161美元，评级为表现超越大盘--摩根士丹利
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月23日 - 今年是露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o）的丰收年，继赢得奥斯卡最佳女配角奖和收入不菲的广告合约外，周三被《人物》杂志评为“2014年度最美人物”。
尼永奥今年稍早因为在电影《为奴十二载》（12 Years A Slave）中的精湛演绎赢得奥斯卡奖。她称，从未梦想过她的外貌会获推崇并登上《人物》杂志封面。
尼永奥生于墨西哥，在肯尼亚长大。31岁的尼永奥称，她最初认为电视上皮肤白、飘逸直发的形象才是美丽的标准，但她的妈妈一直告诉她她是美丽的。
她说：“最终我信了她的话。”
尼永奥毕业于耶鲁戏剧学院，除出色的表演天赋外，她在红毯上的表现也获得好评，她还成为了巴黎兰蔻化妆品牌的代言人。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透4月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三上涨，5月合约首个交割通 知日将在下周来到。 “棉花今日几无变动，所有活动都和套利交易有关，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner表示。 7月合约 收涨0.16美分，或0.20%，报每磅78.32美分，交易区 间为77.66-78.98美分，后者逾两周最高。 5月合约第一个交割通知日前是在下星期。 期货市场总成交量减少11,263口，至34,948口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,499口，至239,278口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。