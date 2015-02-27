露皮塔·尼永奥珍贵奥斯卡礼服被盗

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州西好莱坞2月27日 - 洛杉矶警方周四称，露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong）今年亮相奥斯卡典礼所穿、价值15万美元的定制Calvin Klein品牌白色珍珠装饰长裙被盗。
西好莱坞洛杉矶县警局的一名发言人称，缀有6,000颗天然纯白珍珠的这件长裙周三在尼永奥在西好莱坞伦敦酒店的房间中被窃。
“窃贼作案时，尼永奥小姐不在房间，”副警长John Mitchell告诉路透。
这件Calvin Klein长裙由Francisco Costa度身打造，在周日的奥斯卡红毯上大放异彩。尼永奥告诉路透，她受海洋灵感启发，协助设计了这件独一无二的长裙。
现年31岁的尼永奥，因在《为奴十二年》里的出色表演，荣获2014年度奥斯卡最佳女配角，其时尚品味备受关注。尼永奥在今年的奥斯卡颁奖礼上为最佳男配角颁奖。
Calvin Klein代表拒绝置评。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7大豆期货 周三 收低3-3/4美分，报每蒲式耳9.70-1/4美元，分析师表示，因美国农业部( USDA)公布的全球大豆库存预估高于预期。 在USDA公布报告后，7月大豆期合约应声跳涨至六周高位9.89美元， 但之后回落，因交易商消化了数据。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计美 国大豆结转库存为4.80亿蒲式耳，低于市场预估均值的5.63亿。 不过，偏空的数据方面，美国农业部上调2016/17年全球大豆结转库 存预估至9,014万吨，超过了市场预估区间的高端。 至于2017/18年，美国农业部预计全球大豆年末库存预估为8,881万吨 ，高于市场预估均值8,659万吨。 美国农业部上调巴西2016/17年大豆产量预估至1.116亿吨，高于上月 预估的1.11亿吨；上调阿根廷大豆产量预估至5,700万吨，4月时预估为5, 600万吨。 CBOT-7月豆油期货 收跌0.61美