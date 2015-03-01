窃贼“奉还”尼永奥的奥斯卡礼服

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶2月27日 - 露皮塔·尼永奥(Lupita Nyong)两天前被盗的价值15万美元的礼服周五失而复得。窃贼向明星八卦网站TMZ.com透露，礼服上的珍珠是假货。
TMZ称，窃贼周三发现尼永奥的酒店房门半掩，便偷走了这款Calven Klein长裙。这件长裙上镶6,000颗珍珠，是上周日奥斯卡典礼上最受瞩目的礼服之一。
据TMZ称，窃贼和同伙们从长裙上取下两颗珍珠，带去洛杉矶市中心的“女人街”做鉴定，得知珍珠不过是假货。
窃贼随后将长裙带回西好莱坞伦敦酒店，并告诉TMZ说礼服被包好放在一个洗手间的垃圾袋里。
TMZ随后将此消息告知正在调查窃案的洛杉矶县西好莱坞警局。TMZ网站播放了一段模糊的视频，视频中一个身份不明人士打开袋子找出了一件白色礼服。
西好莱坞警局确认周五在伦敦酒店找回了一件白色珍珠礼服，并称之后将公布更多细节。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)