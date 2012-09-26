麦当娜称她称奥巴马为穆斯林是“反讽”

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶9月25日电---美国流行天后麦当娜周二称，她在华盛顿演唱会上误称奥巴马为“黑人穆斯林”时是“舞台上有意的反讽”。
观众在YouTube传播的麦当娜在Verizon Center演唱会的视频显示，54岁的娜姐周一在演唱会上就自由话题发表了措辞激烈的演说。
“如今，一想到一位非裔美国人在白宫当总统，我们就无比兴奋……在白宫有一位黑人穆斯林……这意味着这个国家充满希望，奥巴马正在为同性恋争取权利，所以支持这个人吧，”麦当娜说。
众所周知，奥巴马是一位虔诚的基督教徒。
麦当娜周二发表声明对这段引起轰动的视频做出回应，称谈及奥巴马的宗教信仰是轻率之举。
“我是在舞台上进行反讽。是的，我知道奥巴马不是穆斯林，但这个国家的许多人认为他是。但他要是呢？”
麦当娜一直以来高调支持奥巴马，甚至在近期的演唱会上脱掉裙子，露出後背下方写有的“奥巴马”字样。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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