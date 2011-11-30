杰克逊私人医生以过失杀人罪被判四年监禁

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透洛杉矶11月29日电(记者 Piya Sinha-Roy)---美国"流行天王"迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)的私人医师莫里(Conrad Murray)周二以过失杀人罪被判处四年监禁，且不得缓刑。
洛杉矶高等法院法官迈克尔·帕斯特(Michael Pastor)给予莫里最高量刑，称莫里"为了钱而疯狂下药，这让我无法接受。"
现年58岁的莫里出庭时身穿灰色西装，打着紫色带花纹领带，整个庭审过程毫无表情，只是在离开法庭前向一名大喊"我们爱你"的一名妇女送了个飞吻。
在法庭之外，杰克逊的母亲凯瑟琳称"法官是公正的。"
凯瑟琳对记者表示："四年不足以告慰一个人的生命，这无法让(杰克逊)起死回生，但至少(莫里)得到了最高量刑。"
尽管莫里被判四年监禁，但因洛杉矶郡监狱人满为患，他很可能只需服刑数月。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。