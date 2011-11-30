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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 07:08 BJT

杰克逊私人医生以过失杀人罪被判四年监禁

美国"流行天王"迈克尔·杰克逊私人医师莫里周二以过失杀人罪被判处四年监禁，且不得缓刑。洛杉矶高等法院法官帕斯特给予莫里最高量刑，称莫里"为了钱而疯狂下药，这让我无法接受。" 尽管莫里被判四年监禁，但因洛杉矶郡监狱人满为患，他可能只需服刑数月。路透

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