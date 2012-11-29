泰森将在全美巡演独角舞台剧

前重量级拳王泰森计划明年初开始在全美进行独角舞台剧巡演。现年45岁的泰森周二在ABC深夜脱口秀节目《吉米凯末现场秀》宣布了这一声明。他主演的《迈克尔-泰森舞台秀：不可争议的真理》展示了他在布鲁克林没有父爱的单亲家庭的成长经历。该剧4月份首演，曾在百老汇进行过一轮演出。路透