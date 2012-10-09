米拉·库妮丝获《时尚先生》“在世最性感女性”称号

路透10月8日电---知名女星米拉·库妮丝(Mila Kunis)在男性杂志《时尚先生》(Esquire)本周出版的11月期刊上获封“在世最性感女性”称号。

《时尚先生》网站称赞29岁的库妮丝是“从九岁开始，她就是我们所熟知的最美丽、有见地、健谈而有趣的电影明星”。她曾出演过电视喜剧《70年代秀》。

长大後，这位出生在乌克兰的女星凭借在电影《黑天鹅》(Black Swan)中的扎实演技震撼了观众。她在剧中与奥斯卡影后娜塔丽·波特曼 (Natalie Portman) 演对手戏。她新近还在今夏热播电影《泰迪》(Ted)中展示了自己的喜剧天份。

今年的亚军包括杰西卡·查斯坦(Jessica Chastain)、安妮·海瑟薇 (Anne Hathaway)和出演《珍爱》(Precious)的女演员加布蕾·丝迪贝(Gabourey Sidibe)以及刚刚离婚的凯蒂·赫尔姆斯(Katie Holmes)。

去年获得《时尚先生》杂志这一封号的是蕾哈娜 (Rihanna)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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