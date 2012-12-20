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娱乐体育 | 2012年 12月 20日 星期四 13:57 BJT

美国佳丽摘得“环球小姐”桂冠

路透拉斯维加斯12月19日 - 20岁的美国佳丽Olivia Culpo周三摘得2012年“环球小姐”桂冠。她是一名大提琴手，摘得“美国小姐”桂冠后，代表美国参加“环球小姐”选美大赛。

这是“环球小姐”60年历史中，美国选手第八次夺冠，是1997年以来首次。

23岁的“菲律宾小姐”Janine Tugonon夺得第二名，“委内瑞拉小姐”Irene Sofia Esser Quintero则夺得第三名。

参赛者要求年龄介于18-27岁，未婚未育。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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