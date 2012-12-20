美国佳丽摘得“环球小姐”桂冠

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透拉斯维加斯12月19日 - 20岁的美国佳丽Olivia Culpo周三摘得2012年“环球小姐”桂冠。她是一名大提琴手，摘得“美国小姐”桂冠后，代表美国参加“环球小姐”选美大赛。
这是“环球小姐”60年历史中，美国选手第八次夺冠，是1997年以来首次。
23岁的“菲律宾小姐”Janine Tugonon夺得第二名，“委内瑞拉小姐”Irene Sofia Esser Quintero则夺得第三名。
参赛者要求年龄介于18-27岁，未婚未育。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。