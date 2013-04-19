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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 19日 星期五 13:56 BJT

詹姆斯、巴神入选《时代》年度人物

《时代》周刊周四发布年度百大影响力人物，NBA中仅勒布朗·詹姆斯一人入选。该榜单未排名，而是将入选者分为五大类。詹姆斯是以“业界巨头”(Titans)身份入选，而AC米兰球星巴洛特利则以“全球偶像”(Icons)身份上榜，滑雪名将、伍兹女友林赛·沃恩亦以该类别入选。路透
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