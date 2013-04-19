习近平夫妇、李娜入选《时代》百大影响力人物

路透洛杉矶4月18日 - 《时代》周四公布年度世界百大影响力人物，中国“第一夫人”彭丽媛，与亚洲女网“一姐”李娜入选。

中国新任领导人习近平、美国总统奥巴马、新任教皇圣方济均在榜单之内。此次为奥巴马第八次登上该榜单。

政治人物中朝鲜领导人金正恩、菲律宾总统阿基诺(Noynoy Aquino)、欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi)亦榜上有名。

《时代》这一年度榜单没有排名，而是挑选了全世界百位显要人物，将入围者分为政治领袖(Leaders)、业界巨头(Titans)、艺术家(Artists)、先锋(Pioneers)以及全球偶像(Icons)五个类别。

首次以中国“第一夫人”身份优雅亮相的彭丽媛入选“全球偶像”这一类别。入选这一类别的还有英国凯特王妃、美国第一夫人米歇尔等。

《时代》周刊编辑Rick Stengel称，这百人中有七人登上封面，而这七个封面人物将“代表这一榜单的深度与广度”。

以“全球偶像”身份入选的李娜为七个封面人物之一。31岁的李娜是首位在大满贯女单赛事中夺冠的亚洲运动员。

其他六个封面人物分别人美国说唱天王Jay-Z、美国新生代影星詹妮佛·劳伦斯(Jennifer Lawrence)、宝莱坞电影人阿米尔·汗(Aamir Kahn)、巴基斯坦女孩玛拉拉·尤萨法扎伊(Malala Yousufzai)、有“真人版钢铁侠”之称的埃陇·马斯克(Elon Musk)以及美国共和党参议员保罗·兰德(Rand Paul)。(完)

编译：辛毅 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。