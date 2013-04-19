习近平夫妇、李娜入选《时代》百大影响力人物

标题新闻：本周遭化学武器攻击的叙利亚Khan Sheikhoun小镇遭到空袭--目击者和观察组织
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶4月18日 - 《时代》周四公布年度世界百大影响力人物，中国“第一夫人”彭丽媛，与亚洲女网“一姐”李娜入选。
中国新任领导人习近平、美国总统奥巴马、新任教皇圣方济均在榜单之内。此次为奥巴马第八次登上该榜单。
政治人物中朝鲜领导人金正恩、菲律宾总统阿基诺(Noynoy Aquino)、欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi)亦榜上有名。
《时代》这一年度榜单没有排名，而是挑选了全世界百位显要人物，将入围者分为政治领袖(Leaders)、业界巨头(Titans)、艺术家(Artists)、先锋(Pioneers)以及全球偶像(Icons)五个类别。
首次以中国“第一夫人”身份优雅亮相的彭丽媛入选“全球偶像”这一类别。入选这一类别的还有英国凯特王妃、美国第一夫人米歇尔等。
《时代》周刊编辑Rick Stengel称，这百人中有七人登上封面，而这七个封面人物将“代表这一榜单的深度与广度”。
以“全球偶像”身份入选的李娜为七个封面人物之一。31岁的李娜是首位在大满贯女单赛事中夺冠的亚洲运动员。
其他六个封面人物分别人美国说唱天王Jay-Z、美国新生代影星詹妮佛·劳伦斯(Jennifer Lawrence)、宝莱坞电影人阿米尔·汗(Aamir Kahn)、巴基斯坦女孩玛拉拉·尤萨法扎伊(Malala Yousufzai)、有“真人版钢铁侠”之称的埃陇·马斯克(Elon Musk)以及美国共和党参议员保罗·兰德(Rand Paul)。(完)
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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路透北京4月7日 - 中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。
* 台币兑美元连六贬至三周低位 * 美向叙利亚发射飞弹拉抬避险需求 * 下周变数众多待厘清，台币先看区间 * 下周台币兑美元区间料在30.4-30.8 路透台北4月7日 - 台币兑美元周五收贬至三周低位。汇银人士指出，美国向叙利亚发射飞弹一 事拉抬避险需求，美元和商品走强，台币随亚币一度大贬1角以上；不过随后市场平静下来，午后贬幅明显缩 减。下周变数众多待厘清，台币先看区间。 台币兑美元收报30.601，前低是3月17日的30.626。他们表示，今晚还有美国非农就业数据，下周五预计 有美国财政部公布汇率报告，且还要观察周五美中元首〞习特会〞的结果，台币下周的区间先看30.400-30.80 0。 〞本来很吓人，不过后来就平静下来。〞一位大型商银交易员说。 他表示，原本盘初台币还涨升，但美向叙利亚发射飞弹一事拉抬避险需求，美元急涨，市场惊慌情绪蔓延 ，且外商买入美元很积极，令台币盘初贬至30.700。若目前情况来看，市场情绪有所恢复。 〞我想这事应该不会扩大。〞前述大型交易员