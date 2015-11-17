更正-Vulture最有价值电影明星榜单揭晓 詹妮弗·劳伦斯荣登榜首

(更正：因译文有误，内文第一段改为“布拉德·皮特”，非“布拉德·布特”；本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月16日 - 文化娱乐网站Vulture.com最有价值电影明星榜单出炉，詹妮弗·劳伦斯连续第二年荣登榜首，安吉丽娜·朱莉和布拉德·皮特跌出前十，《侏罗纪世界》主演克里斯·帕拉特的排名大幅上升。

劳伦斯今年25岁，曾凭借《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook）获得奥斯卡奖，是《饥饿游戏》系列电影的主演，被Vulture.com的编辑们认为是“同龄电影明星中的领军人物”。

劳伦斯去年被《福布斯》评为收入最高的女星，她当年的收入预计为5,200万美元。

《钢铁侠》主演小罗伯特·唐尼及“人气王”莱昂纳多·迪卡普里奥分别名列第二和第三，与去年的排名持平。

安吉丽娜·朱莉从2014年的第六名跌至第17名，但她在社交媒体最热门明星榜单排名第一。朱莉的丈夫布拉德·皮特的排名从第九下滑至第16。

克里斯·帕拉特的排名上升57位排在第11名，他同时还在最可爱明星榜单排名第一。（完）