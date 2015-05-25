诺贝尔奖得主数学家纳什因车祸去世

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透5月24日 - 美国新泽西州警方周日称，曾获诺贝尔经济学奖的数学家约翰·纳什（John Nash）与妻子遭遇车祸丧生。奥斯卡得奖影片《美丽心灵》正是取材于纳什长期与精神疾病抗争的人生经历。
警方称，纳什夫妇周六下午乘坐的出租车失控撞上公路护栏，并撞上另一辆车。
新泽西州警方发言人Gregory Williams补充说，86岁的纳什与他82岁的妻子艾丽西亚被弹出车外，当场被宣布死亡。但该发言人对媒体关于两人未系安全带的说法拒绝置评。
在电影《美丽心灵》中扮演纳什的演员拉塞尔·克劳在Twitter对纳什离世表示震惊。他写道：“一对神仙眷侣。美丽的灵魂，美丽的心灵。”
警方称，出租车司机被送往医院，无生命危险，另一辆车的司机也入院治疗。警方发言人Williams表示，尚未就此事对任何人提出指控。
纳什凭借在博弈论方面的卓越贡献，1994年荣膺诺贝尔经济学奖。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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