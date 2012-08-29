奥普拉连续四年蝉联《福布斯》名人收入榜榜首

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透洛杉矶8月27日电---财经网站《福布斯》周一公布最新的美国名人年度收入榜，脱口秀女王奥普拉·温弗里（Oprah Winfrey）连续第四年蝉联榜首，尽管她旗下新的电视网络业绩并不喜人。
《福布斯》周一发布文章称，虽然奥普拉与Discovery Communications合资组成的OWN有线电视频道不是很成功，但估计她旗下的电视节目《Dr. Phil》、《Rachael Ray》、《The Dr. Oz Show》及其他媒体产品让她在2011年5月-2012年5月期间进账1.65亿美元。
紧随其後的是电影导演迈克尔·贝（Michael Bay），去年上映的《变形金刚3：黑月降临》、变形金刚玩具的热卖等其他收入，让他将1.6亿美元收入囊中。
另一位电影导演史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg）以1.3亿美元的收入排名第三，收入主要来自参与音乐剧《一鸣惊人》（Smash）及影片《丁丁历险记》（The Adventures of Tintin）和《战马》（War Horse）。
奇幻大片《加勒比海盗4：惊涛骇浪》的制片人杰里·布鲁克海默（Jerry Bruckheimer）以1.15亿美元的收入排名第四，排名第五的是唱片制作人德瑞博士（Dr. Dre），他的收入达1.1亿美元，主要来自他出售了“魔音”(Beats by Dr. Dre)耳机公司的部分股权。
上榜排名前十的还包括演员兼制片人泰勒·佩里（Tyler Perry）、电台主持人霍华德·斯特恩（Howard Stern）、作家詹姆斯·帕特森（James Patterson）、电影制片人乔治·卢卡斯（George Lucas）及唱片制作人兼电视制作人西蒙·考威尔（Simon Cowell）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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