美国乐坛巨星“王子”逝世 享年57岁

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透4月21日（记者 Jill Serjeant/Piya Sinha-Roy） - 美国流行乐坛超级明星“王子”（Prince） 周四在明尼苏达州逝世，享年57岁。
“王子”曾凭借在乐坛的影响力和不拘一格的音乐风格，曾七次获得格莱美奖，一次获得奥斯卡奖。他的成名作包括《Purple Rain》、《When Doves Cry》等。
据卡弗县警长办公室称，“王子”被发现在位于明尼阿波利斯Chanhassen郊区其工作室Paisley Park Studios的电梯内失去意识。
该办公室发布的来自Paisley Park Studios的911报警电话记录显示，一位身份不明的男性起初报警称有人死在家中，后来确认死者为“王子”。
该办公室称他们正在调查事发时的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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