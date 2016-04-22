美国乐坛巨星“王子”逝世 享年57岁

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月21日（记者 Jill Serjeant/Piya Sinha-Roy） - 美国流行乐坛超级明星“王子”（Prince） 周四在明尼苏达州逝世，享年57岁。

“王子”曾凭借在乐坛的影响力和不拘一格的音乐风格，曾七次获得格莱美奖，一次获得奥斯卡奖。他的成名作包括《Purple Rain》、《When Doves Cry》等。

据卡弗县警长办公室称，“王子”被发现在位于明尼阿波利斯Chanhassen郊区其工作室Paisley Park Studios的电梯内失去意识。

该办公室发布的来自Paisley Park Studios的911报警电话记录显示，一位身份不明的男性起初报警称有人死在家中，后来确认死者为“王子”。

该办公室称他们正在调查事发时的情况。(完)