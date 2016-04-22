美国乐坛巨星“王子”逝世 享年57岁

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月21日（记者 Jill Serjeant/Piya Sinha-Roy） - 美国流行乐坛超级明星“王子”（Prince） 周四在明尼苏达州逝世，享年57岁。
“王子”曾凭借在乐坛的影响力和不拘一格的音乐风格，曾七次获得格莱美奖，一次获得奥斯卡奖。他的成名作包括《Purple Rain》、《When Doves Cry》等。
据卡弗县警长办公室称，“王子”被发现在位于明尼阿波利斯Chanhassen郊区其工作室Paisley Park Studios的电梯内失去意识。
该办公室发布的来自Paisley Park Studios的911报警电话记录显示，一位身份不明的男性起初报警称有人死在家中，后来确认死者为“王子”。
该办公室称他们正在调查事发时的情况。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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