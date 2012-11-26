《江南style》成YouTube网站点击量最高视频

路透洛杉矶11月24日电(记者 Alex Dobuzinskis)---韩国说唱明星Psy的MV《江南Style》周六成为YouTube历史上点击量最高的视频，浏览量超过8亿人次，超过了加拿大歌手贾斯汀·比伯的大热单曲《Baby》。

这一里程碑是34岁的Psy取得的一系列成就中最新的一宗。这位胖胖的说唱歌手以大背头和漫画式的舞蹈风格而闻名，也成为2012年红遍全球的明星阵容中最大的一匹黑马。

《江南Style》MV成就了无数恶搞视频，也成为媒体的宠儿。他在海外的知名度远高於韩流中那些更为时髦亮丽的歌手，後者们也曾寻求打开全球知名度但都不是很成功。

YouTube在其Trends博客中的公告中称，《江南Style》的浏览量周六超过之前的纪录保持者--贾斯汀·比伯2010年的音乐视频《Baby》。截至到周六中午，《江南style》的点击量已达8.05亿人次，《Baby》的浏览量为8.03亿次。在短短几小时後，《江南style》的点击量已增加至逾8.09亿次。

《江南style》今年7月首次上传至YouTube，在接下来几个月，该视频在YouTube上受到韩国之外观众的热烈追捧。

YouTube博客称：“《江南style》在全球大热的程度超过了我们之前见过的任何视频。”

该博客称，《江南style》的蹿红速度在YouTube是前所未有的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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