美国前总统里根夫人南希·里根逝世 享年94岁

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透3月6日（记者 Will Dunham） - 美国前总统罗纳德·里根的夫人南希·里根（Nancy Reagan）周日逝世，享年94岁。
罗纳德·里根总统图书馆发言人称，南希·里根因充血性心力衰竭在位于洛杉矶的家中逝世。
南希·里根曾是一名演员，1981年随里根入主白宫成为第一夫人，是美国历史上最有影响力的第一夫人之一。
随着南希·里根逝世消息的扩散，从华盛顿到好莱坞多地都出现悼念她的活动。
美国总统奥巴马及第一夫人米歇尔称，南希·里根重新定义了第一夫人的角色。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)