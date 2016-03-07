美国前总统里根夫人南希·里根逝世 享年94岁

记者 Will Dunham

路透3月6日 - 美国前总统罗纳德·里根的夫人南希·里根（Nancy Reagan）周日逝世，享年94岁。

南希·里根曾是一名演员，1981年随里根入主白宫成为第一夫人，是美国历史上最有影响力的第一夫人之一。