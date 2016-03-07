美国前总统里根夫人南希·里根逝世 享年94岁

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Will Dunham
路透3月6日 - 美国前总统罗纳德·里根的夫人南希·里根（Nancy Reagan）周日逝世，享年94岁。
罗纳德·里根总统图书馆发言人称，南希·里根因充血性心力衰竭在位于洛杉矶的家中逝世。
南希·里根曾是一名演员，1981年随里根入主白宫成为第一夫人，是美国历史上最有影响力的第一夫人之一。
随着南希·里根逝世消息的扩散，从华盛顿到好莱坞多地都出现悼念她的活动。
美国总统奥巴马及第一夫人米歇尔称，南希·里根重新定义了第一夫人的角色。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%