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货币新闻 | 2016年 3月 7日 星期一 11:13 BJT

美国前总统里根夫人南希·里根逝世 享年94岁

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Will Dunham

路透3月6日 - 美国前总统罗纳德·里根的夫人南希·里根（Nancy Reagan）周日逝世，享年94岁。

罗纳德·里根总统图书馆发言人称，南希·里根因充血性心力衰竭在位于洛杉矶的家中逝世。

南希·里根曾是一名演员，1981年随里根入主白宫成为第一夫人，是美国历史上最有影响力的第一夫人之一。

随着南希·里根逝世消息的扩散，从华盛顿到好莱坞多地都出现悼念她的活动。

美国总统奥巴马及第一夫人米歇尔称，南希·里根重新定义了第一夫人的角色。(完)

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