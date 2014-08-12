（修正）喜剧演员罗宾·威廉姆斯离世 疑似自杀

（修正第一段措辞）

路透8月11日 - 美国北加州马林郡警长办公室称，奥斯卡奖得主、喜剧演员罗宾·威廉姆斯周一被发现死于位于北加州的家中，终年63岁，看起来像是自杀。

马林郡警长办公室验尸部门称，怀疑威廉姆斯是因窒息自杀而死，但死因仍在调查中。

“今天上午，我失去了我的丈夫和最好的朋友，全世界失去了一位深受爱戴的艺术家和一个善良的人。这对我来说是非常悲恸的时刻，”威廉姆斯的妻子苏珊·施奈德（Susan Schneider）在声明中称。

威廉姆斯的发言人Mara Buxbaum称，威廉姆斯凭借在1997年的影片《心灵捕手》（Good Will Hunting）中饰演慈父般的心理治疗师角色，赢得了奥斯卡金像奖。

威廉姆斯曾于上月住入明尼苏达州的一家康复中心，以帮助他进行戒酒。

马林郡警长办公室称，他们在当地时间周一正午时分接到报警电话，电话里称威廉姆斯在洛杉矶北部Tiburon附近的家中被发现失去意识，没有呼吸。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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