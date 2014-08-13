喜剧明星罗宾·威廉姆斯系上吊自杀--验尸官

路透加利福尼亚州圣拉斐尔/洛杉矶8月12日（记者 Ann Saphir/Alex Dobuzinskis/Piya Sinha-Roy） - 美国一位验尸官称，根据初步调查结果，奥斯卡奖得主、喜剧明星罗宾·威廉姆斯是在位于北加州的家中用皮带上吊自杀。

63岁的威廉姆斯周一中午被其个人助理发现在卧房死亡。马林郡助理副首席验尸官Keith Boyd在新闻发布会上称，他们怀疑威廉姆斯在衣柜门与门框之间用皮带、以仅可离地的坐姿上吊自杀。

“（当天）上午11:45时分，威廉姆斯先生的个人助理在敲了好几次门都无人应答之后开始担心，”Boyd说。

“他（威廉姆斯）的右肩部位挨着门，身体与门垂直并略微离地。当时威廉姆斯先生的身体僵硬，摸上去冰凉，”Boyd说。

Boyd称，官方对威廉姆斯死因的初步结论是因上吊窒息而死，调查结果仍需数周才能出来。

官员还在威廉姆斯的附近发现了一把小刀，并在他的左腕发现了与那把小刀刀刃吻合的伤口和干了的红色物质，目前尚不清楚是否为威廉姆斯的血迹。

威廉姆斯的发言人Mara Buxbaum周一称，威廉姆斯一直饱受严重抑郁症困扰。Boyd称，威廉姆斯一直在寻求治疗，但没有透露更多详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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