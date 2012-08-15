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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 15日 星期三 13:32 BJT

奥运冠军罗切特客串出演电视剧

奥运会游泳冠军罗切特签下第一部电视剧邀约，他将在CW电视台《新比佛利山庄》中饰演自己。该剧第五季将在今年秋季档播出。28岁的罗切特自伦敦奥运获得两枚金牌後，受到好莱坞青睐。他的钻石牙套、以及和菲尔普斯“对手亦朋友”的关系一直是美国民众津津乐道的话题。

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