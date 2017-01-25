贸易战与中美经贸合作主流不符 若爆发将两败俱伤--人民日报海外版

路透北京1月25日 - 人民日报海外版周三刊登文章称，中美经贸往来保持了总体向好的态势，贸易战与两国经贸合作的主流并不相符。一旦两国爆发贸易战，中美经贸发展都会受到负面影响，最终两败俱伤，还会殃及其他国家，损人不利己。

文章称，若中美爆发贸易战，受伤的将不仅是两国自身。作为世界产业链和价值链的重要组成部分，一旦中美之间出现经贸问题，与之相关的众多国家贸易发展都会深受其害，全球经济增长也将受到严重影响。

“当前中美在贸易、投资及金融等领域已紧紧捆绑在一起，关联性越来越强，双向投资迅猛增长更是成为一大亮点。作为全球最大的两个经济体，中美经贸合作保持总体向好的态势，这对于中美两国自身及全球经济而言都是利好。”文章援引商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平的话称。

打贸易战损人不利己，加强合作则好处多多。近日，美中贸易全国委员会联合牛津经济研究院发布的一份研究报告显示，2015年美中双边贸易和双向投资为美国创造了约260万个就业岗位，为美经济增长贡献了2,160亿美元，相当于美国内生产总值的1.2%。中国商品出口到美国，使美国物价水平降低了1-1.5个百分点。

对于中美经贸关系的未来，商务部新闻发言人孙继文指出，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，中美双方能够通过对话和协商寻找解决问题的办法，中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道。前美国总统国家安全事务助理麦克法兰表示，美中建立良好经贸合作关系，将为双方带来巨大好处，这是驱动两国关系稳定的决定性因素。（完）