人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注

路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。

报导援引中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军指出，就目前来看，无论从绝对规模看还是用其他各种充足性指标进行衡量，中国外储都是充裕的，且中国经济基本面能支撑其继续保持合理充裕，这应该是最值得关注的。

“现在市场上对于外储规模的数字变动有点过于敏感，这是没有必要的。对于外储规模的变化，我们需要关注，但关注的重点不应简单地落在数字变化上，而应更多考虑外储是否够用。”赵锡军指出。

他并强调，应该认识到，作为储备资产，外储是留作备用的，对其衡量应以够用为基本标准，太多、太少都不好，外储过少会影响国际支付，过多则会在一定程度上造成浪费。

国泰君安分析认为，1月份外储仅下降123亿美元，即使是剔除了“估值效应”的影响，实际外储消耗也不超过400亿美元，与去年同期情况相比，几乎是“天翻地覆”的改善，市场不必过度恐慌。

对于未来，外管局亦指出，当前，中国经济继续保持中高速增长、经常项目保持顺差、财政状况较好、金融体系稳健的基本面没有改变，这些有利因素都将继续支持人民币成为稳定的强势货币，也将促进外汇储备规模保持在合理的水平上。

中国人民银行最新公布的最新外汇储备规模数据显示，截至1月31日，中国外汇储备规模为29,982亿美元，较2016年末下降123亿美元，降幅为0.4%。一时间，“中国外储7连降并跌破‘3万亿’关口”的声音成为市场焦点。

1月末中国外汇储备跌破了3万亿美元关口，为连七月下降且续创近六年新低。分析人士指出，央行向外汇市场投放美元是外储规模下降的主要原因。不过叠加美元指数下跌带来的正向估值效应，以及中国对资本流出控制的加强，外储规模降幅明显收窄。随着跨境资金流出的放缓，未来外储变动可能继续缩小。（完）