桑德拉·布洛克被《人物》评为2015年全球最美女性

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约4月22日 - 奥斯卡奖得主桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）周三被《人物》杂志评为2015年全球最美女性。
布洛克得知自己获此殊荣时一笑置之。“不，真的。我只想说，‘这太不可思议了’，”她对该杂志说。
50岁的布洛克称，她从身为5岁儿子路易斯的妈妈这一角色中发现了美。2010年，布洛克凭借电影《弱点》（The Blind Side）获得奥斯卡最佳女主角奖。
“真正的美朴实无华。尤其是在这个城里，不说‘哦，我想长成那样’太难了，”她说的是洛杉矶。“我发现最美的是那些不做作的人。”
过去曾被《人物》杂志评为全球最美女性的好莱坞明星包括露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o）、格温妮丝·帕特洛（Gwyneth Paltrow）、珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）和朱莉亚·罗伯茨（Julia Roberts）等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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